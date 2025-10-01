Beccato con la cocaina pusher 33enne finisce in manette

Casertanews.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul litorale domitio. Nella tarda serata di martedì, 30 settembre 2025, i militari dell’Arma hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 33enne di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: beccato - cocaina

Beccato con la cocaina nella Smart a noleggio: 22enne finisce in carcere

Bolzano, 20enne beccato con un chilo di cocaina nascosto in auto: prova a fuggire ma viene bloccato

Beccato con cocaina, crack ed oltre 2400 euro in contanti: 20enne in manette

beccato cocaina pusher 33enneThiene. Cocaina in casa, arrestato pusher 30enne - Beccato con della cocaina in casa, un 30enne italiano finisce con le manette ai polsi. Da altovicentinonline.it

beccato cocaina pusher 33enne“Bici-pusher” beccato a Fiumicino dalla Polizia - Viaggiava in sella alla sua biciletta per consegnare droga su prenotazione come un rider, ma al posto del cibo portava stupefacenti. Scrive terzobinario.it

Cerca Video su questo argomento: Beccato Cocaina Pusher 33enne