Beccato con 323 grammi di droga in casa condanna definitiva per 26enne

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico di Davide D’Ambrosio, 26 anni, arrestato a dicembre 2024 a Castel Volturno dopo essere stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti.Il giovane era stato fermato con 223,5 grammi di cocaina, 100 grammi di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

