Beatrice Venezi va all’attacco | Su di me falsità infondate sto valutando tutte le azioni legali E si affida a Giulia Bongiorno

«Di fronte ad attacchi tanto violenti quanto infondati, conferisco mandato all’avvocato Giulia Bongiorno affinché valuti le azioni civili e penali da intraprendere ». La direttrice d’orchestra Beatrice Venezi è rimasta fedele al motto per cui la miglior difesa è l’attacco. Come anticipato dal quotidiano Toscana Today, la 35enne ha deciso di rispondere alle critiche per vie legali. Venezi ha incaricato l’avvocata Giulia Bongiorno, che è anche senatrice in quota Lega e presidente della commissione Giustizia di palazzo Madama. L’ultima polemica che ha coinvolto la musicista riguarda la sua nomina alla direzione musicale del Teatro La Fenice di Venezia. 🔗 Leggi su Open.online