Beatrice Venezi va all’attacco | Su di me falsità infondate sto valutando tutte le azioni legali E si affida a Giulia Bongiorno
«Di fronte ad attacchi tanto violenti quanto infondati, conferisco mandato all’avvocato Giulia Bongiorno affinché valuti le azioni civili e penali da intraprendere ». La direttrice d’orchestra Beatrice Venezi è rimasta fedele al motto per cui la miglior difesa è l’attacco. Come anticipato dal quotidiano Toscana Today, la 35enne ha deciso di rispondere alle critiche per vie legali. Venezi ha incaricato l’avvocata Giulia Bongiorno, che è anche senatrice in quota Lega e presidente della commissione Giustizia di palazzo Madama. L’ultima polemica che ha coinvolto la musicista riguarda la sua nomina alla direzione musicale del Teatro La Fenice di Venezia. 🔗 Leggi su Open.online
Nuova Orchestra Scarlatti: note di pace al cortile delle statue, dirige Beatrice Venezi
Beatrice Venezi guiderà la Nuova Orchestra Scarlatti in “Note di Pace”
La nuova orchestra Scarlatti diretta da Beatrice Venezi. Concerto sinfonico a Velia
L'autocelebrazione di Beatrice Venezi sul manuale per le scuole
La nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale del teatro La Fenice è assai sintomatica di quello che la destra di governo, la destra in generale e la destra che comanda a Venezia intendono per una nuova egemonia culturale.
I legali di Beatrice Venezi, nessun conflitto di interessi - "Il maestro Venezi non è mai incorso in alcuna ipotesi di conflitto di interessi: la chiarezza, la trasparenza e l'onestà rappresentano valori fondamentali per Beatrice Venezi". Secondo quotidiano.net