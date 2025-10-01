Beatrice Venezi rinuncia al Festival delle Idee dopo le polemiche | In un momento così delicato ogni parola male interpretata potrebbe suonare come provocazione
La pianista e direttrice d'orchestra, attesa questa sera alla kermesse di Mestre, ha scritto una lettera alla coordinatrice Marilisa Capuano per spiegare i motivi della sua assenza. L'ospitata sarebbe rimandata a gennaio 2026. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: beatrice - venezi
Nuova Orchestra Scarlatti: note di pace al cortile delle statue, dirige Beatrice Venezi
Beatrice Venezi guiderà la Nuova Orchestra Scarlatti in “Note di Pace”
La nuova orchestra Scarlatti diretta da Beatrice Venezi. Concerto sinfonico a Velia
Il caso Beatrice Venezi. Il maestro è nell’anima e solo l’orchestra conosce il suo segreto - X Vai su X
Ci ha pensato Cristiano Chiarot, ex sovrintendente della Fenice per otto anni, uno che qualcosina di teatri e di lirica se ne intende, a mettere l’ultima parola sulla nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale del teatro veneziano. La questione è semplice, ha - facebook.com Vai su Facebook
Beatrice Venezi rinuncia al Festival delle Idee dopo le polemiche: «In un momento così delicato, ogni parola male interpretata potrebbe suonare come provocazione» - La pianista e direttrice d'orchestra, attesa questa sera alla kermesse di Mestre, ha scritto una lettera alla coordinatrice Marilisa Capuano per spiegare i motivi della sua assenza. Come scrive vanityfair.it
Venezi rinuncia al Festival delle Idee. Lo sfogo: "Io bersaglio di critiche ingiuste" - Beatrice Venezi, neo direttore musicale del Teatro La Fenice di Venezia, non sarà al Festival delle Idee di Mestre. Segnala msn.com