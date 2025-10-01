Beatrice Borromeo difende la flottiglia di Gaza | È in gioco l' essenza stessa di ciò che vogliamo essere come civiltà
La nuora di Carolina di Monaco si schiera contro la "crudeltà di Israele" e trova speranza nella flottiglia: "Mi fa sentire che c'è ancora un mondo in cui mi riconosco", dice l'aristocratica e giornalista italiana. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
