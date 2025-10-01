Beatrice Arnera in ‘Intanto ti calmi’ a dicembre in Sicilia | l’attrice piemontese al teatro Golden di Palermo
"Intanto ti calmi" è il nome del nuovo spettacolo di Beatrice Arnera, che torna sul palco più agguerrita che mai, dopo il grande successo del tour teatrale dello scorso anno. Intanto ti calmi" è la frase che si sente ripetere di più su base quotidiana e l’attrice piemontese di Buongiorno Mamma. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Beatrice Arnera e Andrea Pisani in crisi: “Momento delicato, abbiamo bisogno di tempo per capire come affrontarlo”
Raoul Bova e Beatrice Arnera beccati insieme a Spoleto #1ottobre - X Vai su X
#RaoulBova torna al centro del gossip dopo essere stato paparazzato con l'attrice Beatrice Arnera, 30 anni, al ristorante Quinto di Roma. Baci, carezze e un misterioso pianto davanti agli altri clienti. La nuova frequentazione arriva dopo la rottura con Rocío Mu - facebook.com Vai su Facebook
Raoul Bova ha già un nuovo amore dopo l'addio a Rocìo? L'attore sorpreso con la collega Beatrice Arnera, le foto - Raoul Bova ha già un nuovo amore dopo l'addio a Rocìo? Si legge su gossip.it
Beatrice Arnera in ‘Intanto ti calmi’ a dicembre in Sicilia - “Intanto ti calmi” è il nome del nuovo spettacolo di Beatrice Arnera, che torna sul palco più agguerrita che mai, dopo il grande successo del tour teatrale dello scorso anno. Lo riporta blogsicilia.it