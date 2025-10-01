Beatrice Arnera in ‘Intanto ti calmi’ a dicembre in Sicilia | l’attrice piemontese al teatro Golden di Palermo

"Intanto ti calmi" è il nome del nuovo spettacolo di Beatrice Arnera, che torna sul palco più agguerrita che mai, dopo il grande successo del tour teatrale dello scorso anno. Intanto ti calmi" è la frase che si sente ripetere di più su base quotidiana e l’attrice piemontese di Buongiorno Mamma. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

