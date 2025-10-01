Beach Zone | Iurisci e Marini Da Costa tra vittoria futuro e il ricordo di Paulao

Oasport.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo hanno fatto ancora! Nelle condizioni più difficili, Matteo Iurisci e Gabriel Marini Da Costa si sono confermati campioni d’Italia Under 20 di beach volley per il secondo anno consecutivo. Un successo che vale doppio, perché è stato anche l’ultimo insieme: dalla prossima stagione, infatti, Gabriel potrà giocare soltanto nel campionato seniores per raggiunti limiti di età. Una vittoria carica di emozioni e di significato, dedicata inevitabilmente al papà di Gabriel, il grande Paulao, leggenda del beach volley mondiale e tecnico che ha plasmato la Nazionale italiana più vincente di sempre, scomparso poche ore prima della finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

