Lo hanno fatto ancora! Nelle condizioni più difficili, Matteo Iurisci e Gabriel Marini Da Costa si sono confermati campioni d’Italia Under 20 di beach volley per il secondo anno consecutivo. Un successo che vale doppio, perché è stato anche l’ultimo insieme: dalla prossima stagione, infatti, Gabriel potrà giocare soltanto nel campionato seniores per raggiunti limiti di età. Una vittoria carica di emozioni e di significato, dedicata inevitabilmente al papà di Gabriel, il grande Paulao, leggenda del beach volley mondiale e tecnico che ha plasmato la Nazionale italiana più vincente di sempre, scomparso poche ore prima della finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Beach Zone: Iurisci e Marini Da Costa tra vittoria, futuro e il ricordo di Paulao