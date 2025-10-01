Bau Village – Centro commerciale Piave
Torna al Centro Piave la quinta edizione del tradizionale fine settimana dedicato ai nostri amici a quattro zampe: BAU VILLAGE! L’evento sarà animato da stand di rifugi, canili e associazioni animaliste, con la partecipazione delle scuole cinofile del territorio, punti informativi sul benessere. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: village - centro
Al Centro Sicilia il Cartoon Village fa il pieno di presenze: nel weekend Pinocchio, Freeda, Summer e Todd
La Notte delle Zucche - Pigiama Village Sabato 18 Ottobre 2025 dalle 19:00 alle 23:00 proposta per bambini dai 5 ai 9 anni Informazioni e Iscrizioni https://bit.ly/PigiamaVillageOttobre2025 Centro Sportivo Angiari | UISP Comitato Territoriale Verona - facebook.com Vai su Facebook