Battlefield 6 EA svela la roadmap della Stagione 1 con le mappe le modalità ed i contenuti gratis
Electronic Arts e Battlefield Studios hanno presentato la roadmap della Stagione 1 di Battlefield 6, il primo grande aggiornamento gratuito che accompagnerà il lancio del gioco, in programma il 10 ottobre. Dal 28 ottobre, i giocatori riceveranno contenuti freschi ogni mese, con un piano di rilascio che include mappe, modalità, armi, veicoli, eventi stagionali e persino novità per il Portal Builder Tool, così da arricchire sia il multiplayer classico che le esperienze personalizzate. La prima fase della Stagione 1 di Battlefield 6, Operazione Canaglia (Rogue Ops), prende il via il 28 ottobre con la mappa Blackwell Fields, ambientata nei deserti della California e adatta a scontri aerei e terrestri. 🔗 Leggi su Game-experience.it
