L’attesa per Battlefield 6 è quasi finita e, mentre il lancio si avvicina, Electronic Arts ha deciso di anticipare i contenuti che arriveranno con la prima stagione, al via dal 28 ottobre. Una roadmap chiara che mostra come il supporto post-lancio sarà ricco e costante, con novità distribuite in più fasi. La Stagione 1 sarà infatti articolata in tre momenti distinti, ognuno caratterizzato da nuove esperienze di gioco tra mappe inedite, modalità competitive e aggiornamenti dedicati. Battlefield 6 – Gamerbrain.net Rogue Ops. La fase inaugurale introduce Blackwell Fields, un campo di battaglia inedito, e la modalità Strikepoints 4vs4, progettata per offrire scontri ravvicinati e ad alta tensione, dove la strategia diventa fondamentale. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Battlefield 6: Annunciati i Contenuti della Stagione 1

