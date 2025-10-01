Bastoni si esalta sui social la gioia del difensore | Basto Prime alla consegna! Continuiamo così! – FOTO

Bastoni, difensore centrale dell’Inter, ha mostrato il proprio entusiasmo sui social per questi primi due appuntamenti di Champions League. Alessandro Bastoni, difensore centrale dell’ Inter, ha condiviso il suo entusiasmo per la vittoria per 3-0 contro lo Slavia Praga su Instagram. Nel suo post, Bastoni ha voluto celebrare l’ottima prestazione della squadra, con un messaggio motivazionale che riflette l’energia positiva che attraversa il gruppo nerazzurro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Bastoni (@alessandrobastoni) Bastoni celebra la vittoria in Champions League: «Basto Prime alla consegna! Continuiamo così!». 🔗 Leggi su Internews24.com

