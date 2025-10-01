Bastoni Inter che record in Champions | i numeri per il difensore dopo lo Slavia Praga

Bastoni Inter, le ultime sul momento del difensore nerazzurro dopo l’inizio positivo di stagione con Chivu. Tutti i dettagli in merito. Alessandro Bastoni continua a dimostrarsi un giocatore determinante per l’ Inter, non solo per la sua solidità difensiva, ma anche per la sua capacità di essere un vero e proprio catalizzatore nelle manovre offensive. Nella recente partita di Champions League, il difensore centrale ha messo a segno un altro assist decisivo, un passaggio vincente per il secondo gol di Lautaro Martinez che ha contribuito al successo della sua squadra. Questo assist ha confermato una volta di più il suo valore e il suo impatto sulla squadra, con un dato statistico che lo rende unico nel panorama europeo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bastoni Inter, che record in Champions: i numeri per il difensore dopo lo Slavia Praga

