Bastardi fateci passare I ProPal chiedono di arrivare a Palazzo Chigi
"Bastardi fateci passare", è il coro dei manifestanti nel corteo per Gaza e la Flotilla che si è mosso dalla Stazione Termini e che sta tentando di raggiungere Largo Chigi. "Stiamo trattando affinché ci sia consentito di avvicinarci a Palazzo Chigi. La vicenda della flottiglia ha molto a che fare con le responsabilità di questo governo - dice dal megafono uno dei promotori dell'iniziativa - per cui la manifestazione deve terminare nei pressi di Palazzo Chigi". "Fateci passare!", gridano alcuni manifestanti che alla Polizia dicono "dovete difendere il popolo italiano". 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: bastardi - fateci
Quando siete felici fateci caso..maledetto cancro ! Buongiorno a tutti da me e il 'bastardo' ? - X Vai su X
Roma, i ProPal chiedono di arrivare a Palazzo Chigi: "Fateci passare" - "Bastardi fateci passare", è il coro dei manifestanti nel corteo per Gaza e la Flotilla che si è mosso dalla Stazione Termini ... Lo riporta iltempo.it
La protesta dei manifestanti ProPal arriva vicino a un aereo in atterraggio a Caselle - I poliziotti presidiano in un varco abbastanza stretto e non intendono spostarsi. Riporta lastampa.it