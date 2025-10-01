bastardi fateci passare i propal chiedono di arrivare a palazzo chigi

"Bastardi fateci passare", è il coro dei manifestanti nel corteo per Gaza e la Flotilla che si è mosso dalla Stazione Termini e che sta tentando di raggiungere Largo Chigi. "Stiamo trattando affinché ci sia consentito di avvicinarci a Palazzo Chigi. La vicenda della flottiglia ha molto a che fare con le responsabilità di questo governo - dice dal megafono uno dei promotori dell'iniziativa - per cui la manifestazione deve terminare nei pressi di Palazzo Chigi". "Fateci passare!", gridano alcuni manifestanti che alla Polizia dicono "dovete difendere il popolo italiano". 🔗 Leggi su Iltempo.it

