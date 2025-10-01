Bastano 7 mila euro e hai la tua macchina nuova | sconti da pazzi

Tra pochi giorni, tantissime auto cambieranno di prezzo. A pagartela (in parte) ci pensa lo Stato se soddisfi questi requisiti C’è grande fermento sul mercato automobilistico per l’arrivo degli incentivi statali destinati a finanziare (in parte) l’acquisto di una nuova vettura con uno sconto applicato direttamente sul prezzo di listino. Il Governo ha stanziato 600. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Bastano 7 mila euro e hai la tua macchina nuova: sconti da pazzi

In questa notizia si parla di: bastano - mila

SP 62, incontro tra sindaco e cittadini. "120 mila euro di fondi non bastano, continueremo a chiedere risorse"

SP 62, incontro tra sindaco e cittadini. "120 mila euro di fondi non bastano, continueremo a chiedere risorse"

Precariato docenti, Anief: ’41 mila assunzioni non bastano, serve una riforma sul reclutamento’

Azzurri sconfitti a San Siro, ma la reazione lascia speranza Milano. Il Napoli esce battuto da San Siro, piegato 2-1 da un Milan cinico e concreto, ma porta via segnali incoraggianti per il futuro. La serata si complica subito: bastano tre minuti ai rossoneri per col - facebook.com Vai su Facebook

Varriale: "Il Napoli ha dominato il Milan nella ripresa: rigore necato a McTominay, espulsione giusta, ma non basta per un pari meritato" - X Vai su X

Bastano 7 mila euro e hai la tua macchina nuova: sconti da pazzi - Il Governo ha stanziato 600 milioni di euro per finanziare questa nuova tornata di bonus che ... Segnala temporeale.info

Solo 7 mila euro per queste auto da urlo: le offre il Governo, al resto pagano tutto loro - Il Governo fa un grande regalo ai cittadini e ora ci sono diverse auto che si possono acquistare a meno di 7000 euro. Da fuoristrada.it