Basta sono stanca Le mie medaglie cancellate ennesima presa in giro | Antonella Palmisano furiosa contro i vertici dell’atletica italiana ed europea
“Sono stanca. Stanca delle mie medaglie silenziose, di una marcia trattata come uno sport di Serie B “. Duro sfogo di Antonella Palmisano su Instagram. Medaglia d’argento agli ultimi Mondiali di Tokyo nella marcia 35 km, ha sbottato su Instagram prima con delle storie, poi con un lungo post. La marciatrice italiana plurimedagliata tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei – una delle punte di diamante della nazionale italiana di atletica – ha lamentato un “continuo ignorare le mie medaglie ” da parte dei vertici europei e italiani dell’atletica. “Questa sera ho assistito all’ennesima presa in giro: European Athletics e i responsabili della comunicazione della Federazione hanno ripostato un post di Birmingham per annunciare gli Europei 2026 e, ancora una volta, tra le medaglie di Tokyo 2025 la mia non c’è “, ha denunciato Palmisano spiegando l’accaduto, che negli ultimi anni ha dato tante soddisfazioni all’Italia dell’atletica e ha contribuito al record di medaglie all’ultima rassegna iridata con il suo argento nella 35 km. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
