BASTA SILENZIO! Gli operatori socio-sanitari di Avellino alzano la voce
Da anni attendono una stabilizzazione che sembra non arrivare mai. Venticinque operatori socio-sanitari, che hanno prestato servizio nelle strutture dell’ASL di Avellino anche nei momenti più drammatici della pandemia, hanno deciso di rompere il silenzio e di far sentire la propria voce. Stanchi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: basta - silenzio
Venezuela, Schlein: basta silenzio su Trentini, Governo si impegni
Guerra, Squarta (Fd'I) in Commissione Ue: "Basta silenzio su Gaza: i raid israeliani portano distruzione e morte"
Guerra, Squarta (Fd'I) in Commissione Ue: "Basta silenzio su Gaza: i raid israeliani portano distruzione e morte"
Ismaele La Vardera: "Escalation di odio e violenza intollerabile, chiedo risposte alle istituzioni. Basta silenzio" - facebook.com Vai su Facebook
Abbiamo manifestato in silenzio, cartelli in mano: "Basta armi italiane a Israele". Eppure siamo stati tenuti a distanza come se fossimo una minaccia. Ma chi è la vera minaccia? Tre donne allo stremo per la fame? - X Vai su X
Operatori socio sanitari - operatore socio sanitario Setim srl Operatori socio sanitari professional h 24 s. Lo riporta romatoday.it
Operatori socio sanitari - operatore socio sanitario Setim srl Operatori socio ... Riporta romatoday.it