Basta scarabocchi sulle ricette | un tribunale indiano chiede ai medici di scrivere meglio
I dottori devono curare la loro calligrafia, soprattutto quando scrivono ricette mediche. Lo hanno deciso i giudici indiani dell’Alta Corte del Punjab e dell'Haryana, con un provvedimento che si applicherà ai due stati. Il problema degli scarabocchi potrà risolversi quando saranno adottate le. 🔗 Leggi su Today.it
