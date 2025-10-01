Basta scarabocchi sulle ricette | un tribunale indiano chiede ai medici di scrivere meglio

Today.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I dottori devono curare la loro calligrafia, soprattutto quando scrivono ricette mediche. Lo hanno deciso i giudici indiani dell’Alta Corte del Punjab e dell'Haryana, con un provvedimento che si applicherà ai due stati. Il problema degli scarabocchi potrà risolversi quando saranno adottate le. 🔗 Leggi su Today.it

basta - scarabocchi

