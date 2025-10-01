Bassetti chiude fine di un’epoca | catene ai cancelli della fabbrica di Rescaldina

Rescladina (Milano), 1 ottobre 2025 - I cancelli sono stati chiusi con le catene: lo stabilimento Bassetti di via per Legnano a Rescaldina, ultimo presidio della grande tradizione tessile dell’Alto Milanese, ha cessato definitivamente l’attività. Con questa decisione si conclude un percorso industriale lungo quasi due secoli, simbolo della storia produttiva del territorio. La chiusura non arriva inattesa. Negli ultimi mesi, i circa 70 operai rimasti erano già stati ricollocati nello stabilimento di Cuggiono, mentre uffici e punto vendita erano stati trasferiti a Legnano. Un ridimensionamento progressivo che ha anticipato la resa finale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

