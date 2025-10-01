Basket Trento subisce una dura sconfitta dal Bourg-en-Bresse al debutto in Eurocup

Si apre con una brutta sconfitta casalinga il percorso della Dolomiti Energia Trentino nell’Eurocup 2025-2026 di basket maschile. I bianconeri hanno perso nettamente per 79-48 contro i francesi del JL Bourg-en-Bresse sul parquet della BTS Arena di Trento nella prima giornata della fase a gironi della seconda competizione continentale per club organizzata da Euroleague. La squadra transalpina ha fatto corsa di testa dall’inizio alla fine, scappando via con un parziale di 23-10 a fine primo quarto e toccando anche il +18 in un secondo periodo che ha poi visto Trento accorciare le distanze andando all’intervallo lungo sotto di dieci (30-40). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, Trento subisce una dura sconfitta dal Bourg-en-Bresse al debutto in Eurocup

In questa notizia si parla di: basket - trento

