Basket Speak&Roll torna on air su Radio CRC
Dal prossimo 3 ottobre, e ogni venerdì dalle 20.30 alle 21.30, Radio CRC diventa la “casa del basket napoletano”, ospitando sulle sue frequenze (FM 100,5 MHZ, Canale 84 del digitale terrestre Campania) e piattaforme (Streaming video su www.crcnews.it, app gratuita di Radio CRC in live su YouTube). 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: basket - speak
Ex giocatore di basket professionista, è stato uno dei più grandi cestisti italiani tra gli anni ’90 e 2000, vincendo tutti i principali titoli nazionali e internazionali con Olimpia Milano e Benetton Treviso. Oggi è mental coach certificato ICF, speaker motivazionale e f - facebook.com Vai su Facebook
Basket, Speak&Roll torna "on air" su Radio CRC - 30, Radio CRC diventa la “casa del basket napoletano”, ospitando sulle ... Riporta napolitoday.it