Basket Speak&Roll torna on air su Radio CRC

Napolitoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal prossimo 3 ottobre, e ogni venerdì dalle 20.30 alle 21.30, Radio CRC diventa la “casa del basket napoletano”, ospitando sulle sue frequenze (FM 100,5 MHZ, Canale 84 del digitale terrestre Campania) e piattaforme (Streaming video su www.crcnews.it, app gratuita di Radio CRC in live su YouTube). 🔗 Leggi su Napolitoday.it

