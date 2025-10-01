L’Associazione Basket Tolentino ha presentato la stagione 2025-26 al Campus Simonelli Group di Belforte illustrando i progetti che coinvolgono i settori, dal minibasket alla Prima Squadra. L’incontro è stato aperto dal padrone di casa, Marco Feliziani, ceo Simonelli Group (main sponsor), che ha espresso soddisfazione per il legame con il Basket Tolentino. Il presidente Marco Reggio ha annunciato le ambizioni per la stagione, il vice Paolo Pistarelli ha descritto il nuovo assetto organizzativo e la recente costituzione del direttivo. Il responsabile del vivaio Paolo Regini è intervenuto sull’affiliazione con la Vuelle Pesaro e le collaborazioni con le società limitrofe San Severino e Castelraimondo per sviluppare la disciplina nell’entroterra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket. Riflettori puntati sull’Associazione Tolentino del presidente Reggio