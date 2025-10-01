La due giorni di Supercoppa è stato solo un piccolo antipasto, ma l’attesa è tutta per l’inizio della Serie A 2025-2026. Mancano pochi giorni alla prima palla a due della stagione, con il sipario che si alzerà sabato con l’anticipo tra Trieste e Trapani. Un campionato che si spera possa essere la vetrina anche per alcuni giovani giocatori italiani, molti dei quali si sono comportati con le nazionali giovanili quest’estate e che magari potrebbero anche essere già presi in considerazione nel nuovo corso azzurro di Luca Banchi. C’è una squadra che ha decisamente sposato il progetto giovani ed è la Dolomiti Energia Trento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, i giovani italiani da seguire nella stagione 2025-2026 di Serie A. Chi può arrivare in Nazionale