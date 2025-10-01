Basket Eurolega | l’Olimpia Milano sfida il Partizan Belgrado per il bis serbo
Secondo appuntamento con l’Eurolega 2025-2026 e per l’EA7 Emporio Armani Milano seconda durissima sfida in Serbia, dove i biancorossi affronteranno questa sera il Partizan Belgrado dopo la bella vittoria di martedì contro la Stella Rossa. Umori ben diversi dai due lati del parquet, perché se Milano – pur tra alti e bassi – ha convinto contro la Stella Rossa, ha trovato punti e leadership nelle mani del solito Zach LeDay, ma anche degli attesi Josh Nebo e Marko Guduric, dall’altra parte il Partizan Belgrado è uscito sconfitto per 89-76 sul campo di Dubai. Tra i serbi sono diversi i giocatori da tenere d’occhio. 🔗 Leggi su Oasport.it
