Basket Eurolega 2025 2026 prima giornata | esordio vincente per Bologna e Milano

Sport.periodicodaily.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizia come meglio non poteva l’avventura continentale delle due squadre italiane. Nella prima giornata Basket Eurolega 20252026, la Virtus Bologna stende il Real Madrid per 74-68, grazie ai 14 e 12 punti di Edwards e Niang, mentre l’ Olimpia Milano passa a Belgrado contro la Stella Rossa per 92-82, con i 21 punti di Leday e i 13 di Shields. BASKET EUROLEGA 20252026: VIRTUS BOLOGNA-REAL MADRID 74-68 Impresa delle V nere che mandano al ko il Real Madrid. I padroni di casa partono con il freno a mano tirato consentendo agli spagnoli di chiudere avanti di 10 il primo quarto(19-14). Dopo la prima pausa breve, Bologna si scioglie: Jallow e Vildoza firmano il sorpasso, con Smailagic che porta i suoi sul 38-35 all’intervallo lungo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

basket eurolega 2025 2026 prima giornata esordio vincente per bologna e milano

© Sport.periodicodaily.com - Basket Eurolega 2025/2026, prima giornata: esordio vincente per Bologna e Milano

In questa notizia si parla di: basket - eurolega

Basket: Eurolega ed EuroCup, ecco i calendari di Olimpia Milano, Virtus Bologna, Venezia e Trento

Pallacanestro, Trofeo Lovari al profumo di Eurolega: Libertas invitata al basket delle grandi con Virtus Bologna, Napoli e Partizan Belgrado

Basket: Eurolega femminile 2025-2026, il sorteggio. Schio con Sopron, Venezia-Stella Rossa nelle qualificazioni

basket eurolega 2025 2026Dove vedere in tv Partizan Belgrado-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming - 2026 e per l’EA7 Emporio Armani Milano seconda durissima sfida in Serbia, dove i biancorossi affronteranno domani ... Secondo oasport.it

basket eurolega 2025 2026Dove vedere in tv Valencia-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming - Non si ferma l'Eurolega di basket 2026 e, dopo una prima giornata già sorprendente, le squadre scenderanno nuovamente in campo questa settimana per nuove ... Scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Eurolega 2025 2026