Inizia come meglio non poteva l’avventura continentale delle due squadre italiane. Nella prima giornata Basket Eurolega 20252026, la Virtus Bologna stende il Real Madrid per 74-68, grazie ai 14 e 12 punti di Edwards e Niang, mentre l’ Olimpia Milano passa a Belgrado contro la Stella Rossa per 92-82, con i 21 punti di Leday e i 13 di Shields. BASKET EUROLEGA 20252026: VIRTUS BOLOGNA-REAL MADRID 74-68 Impresa delle V nere che mandano al ko il Real Madrid. I padroni di casa partono con il freno a mano tirato consentendo agli spagnoli di chiudere avanti di 10 il primo quarto(19-14). Dopo la prima pausa breve, Bologna si scioglie: Jallow e Vildoza firmano il sorpasso, con Smailagic che porta i suoi sul 38-35 all’intervallo lungo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Basket Eurolega 2025/2026, prima giornata: esordio vincente per Bologna e Milano