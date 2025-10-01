Basista di una banda di rapinatori trovato con un chilo di stupefacenti | Dovevo pagare i debiti di gioco

Arezzonotizie.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era finito in carcere dopo la rapina alla Italiana Horo: considerato il basista, fu arrestato e in seguito scarcerato. Durante le indagini però emerse un aspetto nascosto della sua vita, la ludopatia. Una dipendenza che lo avrebbe portato anche a cercare soldi con affari illeciti. Durante le. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: basista - banda

Cerca Video su questo argomento: Basista Banda Rapinatori Trovato