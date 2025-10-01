Barriere architettoniche | Fiorenzuola adotta il piano di eliminazione

La Giunta comunale di Fiorenzuola ha proceduto nei giorni scorsi all’adozione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba), strumento individuato dalla normativa nazionale per monitorare e superare le barriere architettoniche presenti sul territorio.L’obiettivo primario del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

