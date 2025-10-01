Barra | tenta truffa con la tecnica del finto corriere Arrestato dalla Polizia di Stato

Finge di essere un corriere per truffare un’anziana: 52enne arrestato dopo un inseguimento e una colluttazione a Barra. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 52enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per tentata truffa aggravata, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato un soggetto sospetto che stava per prelevare del denaro in contante da un paniere calato da un’anziana donna affacciata al balcone della propria abitazione nella zona di Barra. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: barra - tenta

