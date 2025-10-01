Baroni via dal Torino? Con la Lazio si gioca tutto | De Rossi proposto ai granata

Giunti ormai alla quinta giornata di campionato, ecco che alcune panchine di Serie A cominciano pericolosamente a traballare, nel paese, si sa, meno paziente dal punto di vista dei risultati. Piazze importanti come Lecce, Genoa e Fiorentina rumoreggiano verso l’operato del proprio allenatore, ma a rischiare più di tutti è probabilmente Marco Baroni, che si aspettava un inizio di stagione decisamente diverso dal suo Torino. Solo 4 punti conquistati in 5 partite, con un’unica vittoria ironicamente sul campo della capolista Roma, e peggior difesa del campionato con ben 10 gol subiti (come il Lecce), cosa che non fa dormire sonni tranquilli il mister. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

