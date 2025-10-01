Baroni rischia l’esonero il Torino valuta le possibili alternative

Scricchiola la panchina di Marco Baroni che rischia seriamente l’esonero. L’avvio di campionato deludente dei granata, con appena 4 punti in cinque partite, ha indispettito la proprietà del Torino che sta pensando di dare il benservito al tecnico, qualora non dovesse fare risultato nel prossimo match contro la Lazio. Nel frattempo circolano già i nomi dei possibili sostituti. BARONI RISCHIA L’ESONERO: TUTTE LE ALTERNATIVE È scattato l’allarme rosso in casa granata dopo le ultime due sconfitte consecutive contro Atalanta e Parma. Una situazione che desta preoccupazione e che sta mettendo a rischio il futuro dell’attuale tecnico. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

