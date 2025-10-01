Bari inaugurato all’ospedale San Paolo il primo Baby Pit Stop UNICEF in Puglia
A Bari, uno spazio accogliente nella Neonatologia per sostenere l’allattamento e la genitorialità. Nella rinnovata Neonatologia del presidio ospedaliero della ASL è stata allestita un’area a sostegno dell’allattamento, uno spazio protetto e accogliente per le mamme e per i papà, dove prendersi cura dei propri bambini e delle proprie bambine. Stamattina il taglio del nastro con il direttore generale Luigi Fruscio e la referente dell’UNICEF Italia Stefania Solare Bari, 30 settembre 2025 – All’ospedale San Paolo è stato attivato un Baby Pit stop con l’UNICEF, uno spazio protetto e accogliente per le mamme che allattano e per i papà che possono prendersi cura dei propri bambini e delle proprie bambine, in tutta tranquillità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
