Barcis vigili del fuoco salvano un' asina intrappolata nel fango
Nella serata del 30 ottobre, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Maniago ha operato dalle 19.50 circa alle 23.00 per soccorrere un'asina che, a causa di una frana, era scivolata per una decina di metri rimanendo poi bloccata nel fango senza più riuscire a muoversi in una zona. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: barcis - vigili
Allenamento vigili del fuoco oggi a Barcis - facebook.com Vai su Facebook
Precipita per 10 metri, intrappolata nel fango: asinella salvata dai Vigili del fuoco - Drammatico recupero nella serata di ieri, 30 settembre, quando un’ asinella è precipitata per circa dieci metri a seguito di una smottamento del terreno, rimanendo intrappolata ... Secondo nordest24.it
Asina travolta da una frana resta bloccata nel fango del bosco senza più riuscire a muoversi: - Un'asina è rimasta bloccata nel fango del bosco dopo essere scivolata per una decina di metri senza più riuscire a muoversi. Da msn.com