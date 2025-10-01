Barcis vigili del fuoco salvano un' asina intrappolata nel fango

Pordenonetoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata del 30 ottobre, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Maniago ha operato dalle 19.50 circa alle 23.00 per soccorrere un'asina che, a causa di una frana, era scivolata per una decina di metri rimanendo poi bloccata nel fango senza più riuscire a muoversi in una zona. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: barcis - vigili

