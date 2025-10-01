Barcellona-Paris Saint Germain Champions League 01-10-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Barça favorito a Montjuic
Barcellona–Paris Saint Germain in questo momento è forse la sfida che più di tutte incarna il piacere di vedere una partita di calcio da semplice appassionato: nella seconda giornata di Champions League potremo assistere allo scontro tra le due squadre, nella cornice del Montjuic. I blaugrana sono appena diventati capolisti della Liga, sconfiggendo la Real . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: barcellona - paris
Barcellona-Paris Saint Germain (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Gol e spettacolo a Montjuic?
Barcellona-Paris Saint Germain (Champions League, 01-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Gol e spettacolo a Montjuic?
#Tv8ChampionsNight vi aspetta mercoledì dalle 20:20: talento e spettacolo in campo a Montjuic e LIVE su Tv8 con Barcellona - Paris Saint-Germain - X Vai su X
Il Pallone d'Oro 2025 va Ousmane Dembélé: la stella del Paris Saint-Germain dopo i tanti trofei vinti in questa stagione con il club, si porta a casa anche il massimo trofeo individuale per un calciatore. Al secondo posto c'è il golden-boy del Barcellona, Lamine - facebook.com Vai su Facebook
Barcellona, Pedri: “Vogliamo prenderci una rivincita. Siamo cresciuti rispetto a qualche anno fa” - Le parole del centrocampista del Barcellona, Pedri, in vista della gara di Champions League contro il Paris Saint- gianlucadimarzio.com scrive
Champions League, notte di stelle al Montjuic: su FantasyTeam Barcellona favorito a 1.83 sul Paris Saint-Germain campione d’Europa in carica - Champions League, notte di stelle al Montjuic: su FantasyTeam Barcellona favorito a 1. Da agimeg.it