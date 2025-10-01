Barcellona contro il ritorno di Figo | È un’umiliazione che andava evitata Gli tirarono una testa di maiale Marca
Luis Figo torna a Barcellona. L’ex stella blaugrana, oggi ambasciatore Uefa, sarà presente nel box dello stadio Montjuïc in occasione della sfida di Champions League tra Barcellona e Paris Saint-Germain di questa sera. Una presenza che, come sottolinea il quotidiano spagnolo Marca (Marca.es), ha riacceso vecchie ferite nella tifoseria catalana, per la quale il portoghese resta il simbolo del “tradimento” più doloroso. Figo, Da idolo a “nemico numero uno”. La storia è nota. Dopo il suo clamoroso passaggio al Real Madrid nell’estate del 2000, Figo è passato dall’essere un eroe del Camp Nou al principale “nemico” della tifoseria. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
