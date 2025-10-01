barbiana partita la marcia della pace verso perugia assisi

Firenze, 1 ottobre 2025 - In 350 la mattina del 30 settembre a Barbiana alla partenza della Marcia della Pace Barbiana-Perugia-Assisi, con 200 alunni delle scuole medie di Vicchio e Dicomano e del liceo Giotto Ulivi. Prima tappa oggi Dicomano, seconda tappa domani Rufina. Il gruppo (10-30 partecipanti) poi si dirigerà verso Pontassieve e Pelago, per proseguire toccando Pratovecchio-Stia, Poppi, Bibbiena, Castel Focognano, Chiusi della Verna, Subbiano, Capolona, Arezzo, Castiglion Fiorentino, Cortona, ed ancora, Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno, Magione, Corciano, Perugia, Bastia Umbra e Assisi nella provincia di Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

