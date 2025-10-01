Barbiana partita la marcia della pace verso Perugia-Assisi
Firenze, 1 ottobre 2025 - In 350 la mattina del 30 settembre a Barbiana alla partenza della Marcia della Pace Barbiana-Perugia-Assisi, con 200 alunni delle scuole medie di Vicchio e Dicomano e del liceo Giotto Ulivi. Prima tappa oggi Dicomano, seconda tappa domani Rufina. Il gruppo (10-30 partecipanti) poi si dirigerà verso Pontassieve e Pelago, per proseguire toccando Pratovecchio-Stia, Poppi, Bibbiena, Castel Focognano, Chiusi della Verna, Subbiano, Capolona, Arezzo, Castiglion Fiorentino, Cortona, ed ancora, Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno, Magione, Corciano, Perugia, Bastia Umbra e Assisi nella provincia di Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: barbiana - partita
#Pace, partita dal Mugello la Marcia Barbiana-Perugia-Assisi, per la Cgil Toscana c’è Lorenzo Pancini https://cgiltoscana.it/2025/09/30/partita-dal-mugello-la-marcia-barbiana-perugia-assisi-per-la-cgil-toscana-ce-lorenzo-pancini/… - X Vai su X
È partita nella mattina di martedì 30 Settembre, dalla celebre chiesa di Barbiana, la prima tappa dell'iniziativa, accompagnata da tanti bambini delle scuole di Vicchio e Dicomano e dai ragazzi del Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo - facebook.com Vai su Facebook
In 350 alla prima tappa della marcia “Barbiana – Perugia – Assisi” - E' partita da Barbiana nella mattina di martedì 30 Settembre la marcia della pace "Barbiana - Da ilfilo.net
La Marcia Barbiana-Perugia-Assisi nel nome di Don Milani e della pace fa tappa a Pontassieve - Il messaggio di Don Lorenzo Milani torna a farsi strada lungo il cammino che unisce Barbiana ad Assisi e passa anche da Pontassieve ... Secondo intoscana.it