Barbecue e legna per una grigliata a Casal de' Pazzi #lafotodeilettori

«Uscivo dall'ufficio con un certo languorino quando ho visto in strada tutto il kit per una bella grigliata all'aria aperta». È divertita e un po' scettica Ilaria, che condivide lo scatto del barbecue, con tanto di legna, in cui si è imbattuta percorrendo via Bartolo Longo. «Se non fosse stato abbandonato alla meno peggio, ci riderei su e basta. Questa, però, è la prova dell'ennesimo caso di menefreghismo», commenta.  Scrivi a Il Tempo con WhatsApp: 3498862906 . 🔗 Leggi su Iltempo.it

