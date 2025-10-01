Barbecue e legna per una grigliata a Casal de' Pazzi #lafotodeilettori
«Uscivo dall'ufficio con un certo languorino quando ho visto in strada tutto il kit per una bella grigliata all'aria aperta». È divertita e un po' scettica Ilaria, che condivide lo scatto del barbecue, con tanto di legna, in cui si è imbattuta percorrendo via Bartolo Longo. «Se non fosse stato abbandonato alla meno peggio, ci riderei su e basta. Questa, però, è la prova dell'ennesimo caso di menefreghismo», commenta. Scrivi a Il Tempo con WhatsApp: 3498862906 . 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: barbecue - legna
Italiano La cucina all’aperto che unisce stile e tradizione Con il forno a legna Pizza Party e il barbecue, il giardino diventa il tuo ristorante rustico sotto le stelle. #CucinaDaEsterno #OutdoorKitchen #FornoALegnaPizzaParty #BBQLovers #GiardinoViv - facebook.com Vai su Facebook
Casal de' Pazzi, barbecue e legna per una grigliata #lafotodeilettori - «Uscivo dall’ufficio con un certo languorino quando ho visto in strada tutto il kit per una bella grigliata all’aria aperta». Come scrive iltempo.it
Come si accende il barbecue. A carbonella, legna o ciminiera: tecniche infallibili - La grigliata è certamente una delle grandi protagoniste delle nostre grigliate estive, nelle quali si riuniscono amici e famiglia per trascorrere del tempo insieme in attesa di riprendere con la ... Riporta dilei.it