Barbara Schiavulli | A 4 miglia da noi un blocco di navi militari
"Siamo a 80 miglia da Gaza, ma a 4 miglia da qui ci sarebbe un blocco di navi militari che ci sta aspettando, quindi probabilmente tra poco salterà la linea internet e non sarà più possibile aggiornarvi". Così in un video postato sui social network Barbara Schiavulli, giornalista e direttrice di. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: barbara - schiavulli
Radio Bullets. . Barbara Schiavulli aggiornamento della notte trascorsa sulla Global Sumud Flotilla - facebook.com Vai su Facebook
Barbara Schiavulli dalla Flotilla: "Tutti noi vogliamo far capire che possiamo fare la differenza" - X Vai su X
Più la Flotilla si avvicina a Gaza, più gli attacchi si intensificano. Il racconto di Schiavulli - Il ministro Tajani da New York chiede a Israele di rispettare il diritto internazionale che protegge le imbarcazioni in navigazione ... Da msn.com