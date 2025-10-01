Lucca, 1 ottobre 2025 – Il questore Edgardo Giobbi ha disposto ieri la sospensione (in base all’art. 100 del Tulps) delle autorizzazioni somministrazione alimenti e bevande anche alcoliche nonché dell’attività di giochi leciti a carico del pubblico esercizio “Bar Mity“ in via Chiasso Bernardesco a San Cassiano a Vico. Il provvedimento che prevede la chiusura del locale per un periodo di 15 giorni è stato notificato al titolare delle autorizzazioni nella giornata di ieri. Alla base della linea dura decisa dal questore, ci sono diversi controlli operati dalle pattuglie della questura di Lucca che hanno consentito di appurare che il locale costituisce un abituale ritrovo di persone con precedenti e pregiudizi per reati di varia natura, contro la persona, contro il patrimonio e svariate condotte in materia di stupefacenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bar chiuso dalla questura: “Pregiudicati tra i clienti“. Stop di quindici giorni