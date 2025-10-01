Bando INPS Master universitari e Corsi di perfezionamento per dipendenti pubblici | domande entro il 22 ottobre

L’INPS ha pubblicato il bando di concorso per l’assegnazione di contributi economici destinati ai figli, orfani ed equiparati di: dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; iscritti alla Gestione magistrale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

