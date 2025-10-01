Bandi per la digitalizzazione e l’innovazione delle imprese per oltre 640 milioni di euro

Agrigentonotizie.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bandi aperti per oltre 640 milioni, sostenuti con fondi europei e nazionali. Li ha presentati oggi ad Agrigento la Regione Siciliana, nell’ambito del ciclo di incontri territoriali “Opportunità Coesione: itinerari per imprese, enti ed organizzazioni del Terzo settore”. L’iniziativa è promossa dal. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bandi - digitalizzazione

Regione Siciliana, innovazione e digitalizzazione: pubblicati due bandi da 28 mln

Imprese nel segno di innovazione e digitalizzazione: due bandi con contributo a fondo perduto

Imprese nel segno di innovazione e digitalizzazione: due bandi con contributo a fondo perduto

bandi digitalizzazione l8217innovazione impreseLa Camera di Commercio di Cuneo stanzia quasi 1 milione di euro per le imprese - Al via tre bandi volti a stimolare un percorso verso la digitalizzazione, l’adozione dei criteri ESG e la transizione energetica ... Da cuneodice.it

La Camera di Commercio stanzia quasi 1 milione di euro per accompagnare le imprese verso la digitalizzazione, l’adozione dei criteri Esg e la transizione energetica - bando 2508), con una dotazione di 265 mila euro è orientato a stimolare il percorso delle imprese cuneesi ... targatocn.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bandi Digitalizzazione L8217innovazione Imprese