Bandecchi vai via Avs querela il sindaco Petizione on line ne chiede le dimissioni

Mobilitazione contro il sindaco Stefano Bandecchi: Avs annuncia una querela al primo cittadino, sabato è confermata la manifestazione di protesta del centrosinistra fino in Prefettura e sulla piattaforma specializzata Change.org una petizione on line con oltre 1800 firme ne chiede le dimissioni. "Le azioni del sindaco Bandecchi hanno superato ogni limite di decenza e di rispetto per le istituzioni che rappresenta. Non solo ha perseverato nella negazione della tragica realtà dei 20mila bambini morti a Gaza, un'affermazione che offende la memoria delle vittime e la sensibilità di chiunque creda nei diritti umani, ma continua a rivolgere insulti a chi, come noi di Avs, si oppone a questa deriva.

bandecchi - querela

