Bancomat fatto saltare con la tecnica della marmotta | colpo fallito a Molfetta

I ladri hanno inserito materiale esplosivo attraverso la fessura del distributore automatico, servendosi di un tubo e una miccia per innescare la carica. Se ne sono però dovuti andare a mani vuote. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bancomat - saltare

Banda del botto all’assalto: fanno saltare il bancomat e scappano con il forziere

Paullo, un boato nella notte. Fanno saltare il bancomat e scappano coi contanti

Bomba nella notte a Serracapriola: ignoti fanno saltare in aria il bancomat Intesa-San Paolo

Un altro bancomat fatto saltare in piena notte nel Barese. L'assalto si è verificato attorno alle 3.45 all'ufficio postale di Mariotto, frazione di Bitonto. - facebook.com Vai su Facebook

? Fanno saltare il bancomat e scappano col bottino http://dlvr.it/TNChB1 #CiniselloBalsamo #Bancomat #Criminalità #Fuggi #NotteDiPaura - X Vai su X

Racale, assalto con la “marmotta”: esploso il bancomat della Bpp - RACALE – Hanno fatto saltare in aria lo sportello bancomat usando la cosiddetta “tecnica della marmotta” e poi si sono dati alla fuga. Scrive trnews.it

Un altro assalto a un bancomat in Salento: a segno il colpo nella Banca Popolare Pugliese a Racale - Stavolta una banda è entrata in azione intorno alle 3 a Racale, dove ha preso di mira il bancomat della ... Come scrive bari.repubblica.it