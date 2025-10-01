Bambini senza acqua né luce circondati da rifiuti | 10 minori tolti alle famiglie rom del campo di via Selvanesco

La polizia locale di Milano ha attuato un "intervento della pubblica autorità a favore di minori" a tutela di 10 bambini dell'accampamento di via Selvanesco perché considerati esposti a "gravi pericoli per la propria incolumità psicofisica": erano senza acqua per lavarsi ed elettricità, circondati da cumuli di rifiuti. Genitori denunciati per maltrattamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

