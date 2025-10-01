Bambini portati nella cuccia del cane padre a processo per maltrattamenti
È stato rinviato a giudizio un 50enne di Assisi, accusato di maltrattamenti nei confronti dei figli. L’uomo, secondo l’accusa, avrebbe avuto, in più occasioni, atteggiamenti violenti nei confronti del bambino di 3 anni e della figlia di 10 della convivente, arrivando a metterli, sempre secondo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Bambini nella cuccia del cane: il papà rinviato a giudizio - di Enzo Beretta È stato rinviato a giudizio stamani dal gup Natalia Giubilei un uomo di 50 anni di Assisi, accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti di due bambini: il figlio di tre anni e ... Come scrive umbria24.it
Bimbi in punizione nella cuccia del cane, il padre rinviato a giudizio - L’uomo, 50enne dell’Assisano, accusato di maltrattamenti in famiglia. Riporta msn.com