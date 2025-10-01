Ballotta paragona l’Inter di Inzaghi a quella di Chivu! Ecco i parallelismi tra le due squadre e le differenze. Intervenuto a “ 1 Football Club “, programma radiofonico di 1 Station Radio, Marco Ballotta, ex portiere e allenatore, ha condiviso le sue opinioni sulla crescita dell’ Inter di Cristian Chivu, paragonandola a quella di Simone Inzaghi. Nonostante il cambio di allenatore, Ballotta è convinto che i nerazzurri abbiano tutte le potenzialità per raggiungere gli stessi livelli della squadra precedente. INZAGHI – « Ci sono i presupposti per arrivare a quello che ha fatto l’Inter di Inzaghi, anche perché bene o male i giocatori sono quelli », ha affermato, sottolineando come la qualità della rosa non sia cambiata sostanzialmente, ma è cambiato l’approccio tattico con l’arrivo di Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

Ballotta analizza i nerazzurri: «L'Inter di Chivu può raggiungere quella di Inzaghi. Ci vuole un po' di pazienza, ma…»