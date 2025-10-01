Ballando il caso Marcella Bella arriva in Parlamento Fratelli d’Italia | Frasi squallide e mortificanti

A Ballando con le Stelle scoppia il caso Marcella Bella. I commenti della giuria dopo la sua esibizione in coppia con Chiquito sabato sera nello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci fanno ancora discutere e arrivano persino in Parlamento. In difesa della cantante “forte, tosta e indipendente” tuona la senatrice di Fratelli d’Italia, Susanna Donatella Campione: Solidarietà totale a Marcella Bella per i commenti sessisti ricevuti in diretta. Alcuni giurati le hanno indirizzato frasi squallide e mortificanti con allusioni offensive a carattere sessuale, si è ironizzato persino sull’età e sull’abbigliamento. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ballando, il caso Marcella Bella arriva in Parlamento. Fratelli d’Italia: “Frasi squallide e mortificanti”

