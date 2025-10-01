Ballando con le stelle le scuse a Marcella Bella per Campione non bastano | porta la questione in Parlamento

Dopo le polemiche che riguardano l'outfit e la performance di Marcella Bella a Ballando con le stelle, sono arrivate le scuse da Fabio Canino che l'aveva definita "arrappata". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ballando con le stelle le scuse a marcella bella per campione non bastano porta la questione in parlamento

© Ildifforme.it - Ballando con le stelle, le scuse a Marcella Bella per Campione non bastano: porta la questione in Parlamento

