Ballando con le Stelle la bufera sui giudizi a Marcella Bella arriva in Parlamento
(Adnkronos) – La prima puntata della ventesima edizione di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 27 settembre su Rai 1, ha acceso i riflettori su un a polemica che ha travalicato il confine dello spettacolo per approdare in Parlamento. Protagonista involontaria è stata la cantante Marcella Bella, 73 anni, in gara con il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: ballando - stelle
Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato
Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia
BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI
«Ballando con le stelle», commenti sessisti a Marcella Bella. Canino: «Le chiedo scusa, le mie parole erano fuori luogo» - X Vai su X
Ballando con le stelle: cosa è successo nel grande ritorno di Barbara D’Urso e quel «Vaffa» a Selvaggia Lucarelli https://www.donnamoderna.com/people/entertainment/barbara-durso-ballando-con-le-stelle-cosa-e-successo - facebook.com Vai su Facebook
Ballando con le Stelle, la bufera sui giudizi a Marcella Bella arriva in Parlamento - (Adnkronos) – La prima puntata della ventesima edizione di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 27 settembre su Rai 1, ha acceso i riflettori su un a polemica che ha travalicato il confine de ... Si legge su pianetagenoa1893.net
Ballando con le Stelle, bufera sui giurati: "Commenti a Marcella Bella sessisti e offensivi" - Marcella Bella nel mirino della giuria di Ballando con le Stelle, interviene la senatrice di Fratelli d’Italia: "Limite superato" ... Scrive comingsoon.it