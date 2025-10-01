Ballando con le Stelle già nate due coppie L’indiscrezione di Giovanni Ciacci
Sappiamo bene che i mesi di duro lavoro nel dietro le quinte di Ballando con le stelle possono portare a sviluppare rapporti personali molto solidi. È già accaduto in passato, arrivando anche ad annunciare vere e proprie coppie. L’edizione 2025 è appena iniziata ma prima della messa in onda della prima puntata ci sono stati mesi di incontri e prove. Tutti i protagonisti hanno sviluppato dei legami di vario genere e, pare, ci sarebbero già due coppie di cui parlare. L’amore a Ballando con le stelle. Sono trascorsi pochi giorni dall’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle, eppure sembra ci siano già state delle scintille. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: ballando - stelle
Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato
Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia
BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI
Al netto di tutte le palette alzate, alla fine della prima puntata di Ballando con le stelle ad essere giudicata è stata la giuria del programma. Commenti sessisti, frasi sconvenienti, battute volgari, in particolare nei confronti di Marcella Bella. Queste le accuse arriv - facebook.com Vai su Facebook
«Ballando con le stelle», commenti sessisti a Marcella Bella. Canino: «Le chiedo scusa, le mie parole erano fuori luogo» - X Vai su X
“Ballando con le Stelle, “già nate due coppie”. L’indiscrezione di Giovanni Ciacci - Non manca il gossip in casa Rai, con Ballando con le Stelle che ne offre anche quest’anno: due coppie e una rottura clamorosa ... Secondo dilei.it
Ballando con le stelle, Giovanni Ciacci: «Già nati due amori: ecco chi sono». Poi svela la fine di un amore: «Nessuno se lo aspettava» - Mentre infiamma la polemica per i commenti sessisti, che la giuria ha rivolto a Marcella Bella nel corso della prima puntata, spuntano i primi retroscena sulla nuova edizione di Ballando con ... Si legge su msn.com