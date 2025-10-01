Ballando con le stelle Fabio Canino si scusa con Marcella Bella | Parole fuori luogo

Dopo le battute sui ricordi di animatore all'estero, Fabio Canino chiede scusa a Marcella Bella, chiarendo le sue intenzioni e sottolineando il rispetto per le donne nello show. La polemica nata dopo l'esibizione di Marcella Bella a Ballando con le Stelle non accenna a spegnersi, ma nelle ultime ore è arrivata la prima dichiarazione distensiva con le scuse di Fabio Canino. Sabato sera, al termine della performance della cantante, alcuni commenti della giuria non erano piaciuti né alla diretta interessata né a parte del pubblico. Le parole della giuria che hanno provocato la reazione di Marcella Bella Selvaggia Lucarelli aveva ironizzato sull'outfit scelto dalla cantante: "Mi aspettavo tutto tranne che vederti così smutandata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

