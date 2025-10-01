Ballando con le stelle Fabio Canino si scusa con Marcella Bella | Parole fuori luogo
Dopo le battute sui ricordi di animatore all'estero, Fabio Canino chiede scusa a Marcella Bella, chiarendo le sue intenzioni e sottolineando il rispetto per le donne nello show. La polemica nata dopo l'esibizione di Marcella Bella a Ballando con le Stelle non accenna a spegnersi, ma nelle ultime ore è arrivata la prima dichiarazione distensiva con le scuse di Fabio Canino. Sabato sera, al termine della performance della cantante, alcuni commenti della giuria non erano piaciuti né alla diretta interessata né a parte del pubblico. Le parole della giuria che hanno provocato la reazione di Marcella Bella Selvaggia Lucarelli aveva ironizzato sull'outfit scelto dalla cantante: "Mi aspettavo tutto tranne che vederti così smutandata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Al netto di tutte le palette alzate, alla fine della prima puntata di Ballando con le stelle ad essere giudicata è stata la giuria del programma. Commenti sessisti, frasi sconvenienti, battute volgari, in particolare nei confronti di Marcella Bella. Queste le accuse arriv - facebook.com Vai su Facebook
«Ballando con le stelle», commenti sessisti a Marcella Bella. Canino: «Le chiedo scusa, le mie parole erano fuori luogo» - X Vai su X
Scandalo a Ballando con le stelle: il “mea culpa” di Fabio Canino dopo i commenti su Marcella Bella - Polemica a Ballando con le stelle: Marcella Bella offesa dai giudici, scoppia il caso dei commenti sessisti, poi le scuse di Canino. Lo riporta donnaglamour.it
Ballando con le Stelle, Fabio Canino si scusa con Marcella Bella: “Battuta uscita malissimo” - Ballando con le Stelle, Fabio Canino si scusa con Marcella Bella dopo quanto accaduto in puntata: “Battuta uscita malissimo”. Riporta dilei.it