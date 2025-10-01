Ballando con le Stelle Fabio Canino si scusa con Marcella Bella | Battuta uscita malissimo
Fabio Canino si scusa con Marcella Bella dopo la battuta fatta nell'ultima puntata di Ballando con le Stelle e le polemiche che hanno coinvolto la trasmissione. Cosa è successo a Marcella Bella a Ballando con le Stelle?. Ma cosa è accaduto di preciso a Ballando con le Stelle? Tutto è partito dall'esibizione di Marcella Bella con Chiquito nel corso della prima puntata dello show condotto da Milly Carlucci. Terminato il ballo, come di consueto, la concorrente si è presentata di fronte alla giuria che ha commentato il look di Marcella Bella in modo ironico. Le battute della giuria però non sono piaciute a qualcuno.
